Surfshark: sicurezza online con il 76% di sconto e 3 mesi gratis

Surfshark è una VPN affidabile che ti consente di navigare in modo anonimo, proteggendo i tuoi dati personali e garantendo connessioni sicure. Grazie a prezzi competitivi che partono da 2,19 EUR al mese e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, Surfshark si presenta come una delle soluzioni VPN più accessibili e potenti sul mercato.

Con il piano Surfshark+ per 2 anni, puoi approfittare di un’offerta imperdibile: uno sconto del 76% sul prezzo originale, insieme a 3 mesi extra gratuiti. Questa promozione ti permette di ottenere una protezione completa per la tua privacy online e connessioni sicure su tutti i tuoi dispositivi, a un costo estremamente competitivo

Surfshark offre una vasta gamma di funzionalità progettate per migliorare la tua esperienza online, andando oltre la semplice protezione della privacy. Tra i principali vantaggi troviamo:

Connessioni illimitate : Puoi collegare tutti i tuoi dispositivi senza limiti, proteggendo l’intera rete domestica con un solo abbonamento.

: Puoi collegare tutti i tuoi dispositivi senza limiti, proteggendo l’intera rete domestica con un solo abbonamento. Protezione antimalware : Surfshark integra un antivirus che blocca malware, tracker e annunci indesiderati.

: Surfshark integra un antivirus che blocca malware, tracker e annunci indesiderati. Generatore di e-mail alternative : Con la funzione Alternative ID, puoi creare identità digitali anonime per evitare spam e proteggere la tua posta elettronica.

: Con la funzione Alternative ID, puoi creare identità digitali anonime per evitare spam e proteggere la tua posta elettronica. Crittografia avanzata : Utilizza protocolli di crittografia all’avanguardia per garantire che le tue attività online rimangano private.

: Utilizza protocolli di crittografia all’avanguardia per garantire che le tue attività online rimangano private. Tecnologia Nexus: Una soluzione innovativa che instrada il traffico attraverso più server, aumentando la sicurezza e riducendo la possibilità di intercettazioni.

Funzionalità avanzate

Surfshark offre più di una semplice VPN. Con Surfshark One, ottieni un pacchetto completo di sicurezza informatica, che include:

Antivirus : Proteggi i tuoi dispositivi da minacce come virus e malware.

: Proteggi i tuoi dispositivi da minacce come virus e malware. Alert : Ricevi notifiche in tempo reale se i tuoi dati personali vengono esposti in una violazione.

: Ricevi notifiche in tempo reale se i tuoi dati personali vengono esposti in una violazione. Search: Naviga senza lasciare tracce e senza essere seguito dagli annunci pubblicitari.

Sicurezza e privacy garantite

Con Surfshark, non solo nascondi il tuo indirizzo IP, ma proteggi anche i tuoi dati grazie a una politica no-log, che garantisce che nessuna delle tue attività online venga tracciata o registrata. Inoltre, la tecnologia Kill Switch disconnette immediatamente la tua connessione internet in caso di interruzione della VPN, prevenendo fughe accidentali di dati.