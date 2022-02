Surfshark: super sconto dell'81% sugli abbonamenti da 24 mesi

La rete è in grado di offrire tante opportunità ma, al contempo, sa essere un luogo molto pericoloso.

Al giorno d’oggi infatti, hacker e pirati informatici di ogni tipo, sono decisamente molto più numerosi rispetto al passato. I rischi più comuni non sono più solo i classici virus: al giorno d’oggi si parla di phishing, ransomware, malware, adware e tanti altri pericoli.

Essere prudenti e utilizzare un antivirus non è più solo consigliato, ma anche necessario. Anzi, questi strumenti talvolta non sono sufficienti.

Proprio per questo motivo, sempre più persone hanno deciso di affidarsi a una VPN (Virtual Private Network) per ottenere una protezione ancora più elevata di file e dati presenti sui dispositivi elettronici.

In questo contesto Surfshark è considerato uno dei servizi più affidabili. A rendere questa VPN ancora più interessante poi, vi sono i recenti sconti proposti alla clientela.

Surfshark offre un servizio di alta qualità accessibile a tutti grazie ai recenti sconti

Come lavora una VPN per rendere la navigazione più sicura? Attraverso una sorta di “filtro” questi servizi permettono di nascondere il proprio IP ottenendone uno proveniente da un’altra area del mondo.

Ciò non è utile solo sotto il punto di vista della sicurezza ma anche, per esempio, per aggirare in maniera del tutto legate delle limitazioni geografiche. Alcuni siti infatti, in alcuni stati sono censurati e, allo stesso tempo, alcuni contenuti audiovisivi in streaming non sono accessibili ovunque.

Con una VPN è possibile scegliere da quale paese ottenere un IP e dunque navigare come se ci si trovasse realmente in quel punto del globo.

Cosa offre Surfshark? La piattaforma di cui stiamo parlando è ben nota agli esperti del settore. Si tratta di uno strumento in grado di agire efficacemente su computer Windows, macOS e Linux oltre a dispositivi mobile Android e iOS.

La possibilità di abbinare un account a un numero infinito di dispositivi e un sistema integrato Ad-block, sono ulteriori vantaggi legati a questo servizio. Altre caratteristiche, come l’assistenza 24 ore su 24 e la possibilità di provare il servizio con la formula “soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni, sono ulteriori vantaggi.

Surfshark, come già detto, sta proponendo sconti imperdibili. Sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi infatti, è possibile ottenere uno sconto dell'81%. Tutto ciò si traduce con una VPN completa che costa solamente 2,18 euro al mese.

