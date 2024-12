Surfshark VPN a 1,99€ + 4 mesi extra con l'offerta di Natale

Approfitta adesso dell’offerta di Natale per avere Surfshark VPN, con tutte le sue funzionalità incluse per sicurezza e ottimizzazione, a partire da soli 1,99€ e 4 mesi extra gratis in regalo. Si tratta di un’occasione imperdibile. Approfittane subito a questo link! A un prezzo così competitivo non trovi altro, soprattutto perché puoi installarla su tutti i device che vuoi.

In pratica, puoi installare l’app di Surfshark e attivare le sue funzionalità su dispositivi illimitati, senza dover pagare un costo aggiuntivo. Insomma, massima convenienza senza rinunciare a nulla. Con un prezzo così vantaggioso, partendo dal piano base, che già include la potente VPN per una navigazione anonima al 100%, hai davvero tutto quello che ti serve per una connessione protetta e migliorata.

Surfshark VPN: la scelta perfetta per chi ama risparmiare senza rinunce

Con Surfshark VPN hai tutto quello che serve per sicurezza, privacy e ottimizzazione. Si tratta di una soluzione ancora più conveniente grazie all’offerta di Natale in corso. Approfittane subito a questo link! La attivi a partire da soli 1,99€ al mese, con 4 mesi gratis in aggiunta.

Surfshark è ideale per sicurezza e privacy. Infatti, include la potente crittografia AES a 256 Bit e ChaCha 20. Inoltre, hai anche la modalità No Borders per superare le restrizioni in Paesi con censure e i blocchi regionali delle piattaforme di streaming e gaming. Infine, grazie alla sua politica no-log, certificata da audit indipendenti, stai certo che nessun dato viene registrato.

Alte prestazioni a prezzo basso

Con oltre 3200 server in 100 Paesi, Surfshark VPN si attesta tra le migliori soluzioni per prestazioni a basso costo. Inoltre, ogni server fornisce una larghezza di banda illimitata, in grado di assicurare prestazioni di connessione in media fino a 236 Mbps in download e 170 Mbps in upload. Addirittura hai anche a disposizione il protocollo WireGuard per connessioni veloci.

La sua app permette di proteggere un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente. Inoltre, è compatibile con i sistemi operativi più diffusi come Windows, macOS, Android, iOS e Smart TV. Grazie all’Ad-Blocker integrato blocca anche pubblicità e pop-up. L’antivirus ferma attacchi malevoli.