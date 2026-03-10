Surfshark VPN abbassa i prezzi: ora si parte da 1,79 euro al mese

Nuovo record in casa Surfshark: i piani VPN della durata di due anni partono ora da 1,79 euro al mese, il prezzo più basso mai raggiunto, a cui si sommano poi tre mesi extra di servizio in regalo. In tal senso, il merito è del maxi sconto dell’88%, applicato anche al piano Starter+, ora in offerta a 1,99 euro al mese per i primi 24 mesi.

A proposito di prezzi, ecco una breve panoramica di tutti i piani:

Surfshark Starter: 1,79 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 48,33 euro per i primi 27 mesi invece di 418,23 euro (88% di sconto)

più tre mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 48,33 euro per i primi 27 mesi invece di 418,23 euro (88% di sconto) Surfshark Starter+: 1,99 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 53,73 euro per i primi 27 mesi invece di 445,23 euro (88% di sconto)

più tre mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 53,73 euro per i primi 27 mesi invece di 445,23 euro (88% di sconto) Surfshark One: 2,39 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 64,53 euro per i primi 27 mesi invece di 485,73 euro (87% di sconto)

più tre mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 64,53 euro per i primi 27 mesi invece di 485,73 euro (87% di sconto) Surfshark One+: 4,49 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 121,23 euro per i primi 27 mesi invece di 580,23 euro (79% di sconto)

Il piano Starter condivide con tutti gli altri le stesse funzionalità VPN, oltre che l’utilizzo su un numero illimitato di dispositivi, il blocco degli annunci e la rotazione dell’IP. L’alternativa a meno di 2 euro al mese è rappresentata dal piano Starter+, che aggiunge le funzioni Alternative ID e Search, grazie alle quali è possibile ottenere e-mail e dettagli di contatto finti per preservare i propri dati personali nonché risultati di ricerca senza annunci e una navigazione sul web senza monitoraggio o archiviazione dei propri dati personali.

L’offerta in corso sul sito ufficiale di Surfshark è valida per un periodo di tempo limitato. Maggiori informazioni al link che segue.