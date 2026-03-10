 Surfshark VPN abbassa i prezzi: ora si parte da 1,79 euro al mese
Surfshark VPN abbassa i prezzi: ora si parte da 1,79 euro al mese

Per effetto dell'88% di sconto sul piano Starter: ecco tutti i dettagli dell'ultima promozione disponibile.
Surfshark VPN abbassa i prezzi: ora si parte da 1,79 euro al mese
Sicurezza VPN
Per effetto dell'88% di sconto sul piano Starter: ecco tutti i dettagli dell'ultima promozione disponibile.
Nuovo record in casa Surfshark: i piani VPN della durata di due anni partono ora da 1,79 euro al mese, il prezzo più basso mai raggiunto, a cui si sommano poi tre mesi extra di servizio in regalo. In tal senso, il merito è del maxi sconto dell’88%, applicato anche al piano Starter+, ora in offerta a 1,99 euro al mese per i primi 24 mesi.

A proposito di prezzi, ecco una breve panoramica di tutti i piani:

  • Surfshark Starter: 1,79 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 48,33 euro per i primi 27 mesi invece di 418,23 euro (88% di sconto)
  • Surfshark Starter+: 1,99 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 53,73 euro per i primi 27 mesi invece di 445,23 euro (88% di sconto)
  • Surfshark One: 2,39 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 64,53 euro per i primi 27 mesi invece di 485,73 euro (87% di sconto)
  • Surfshark One+: 4,49 euro al mese più tre mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 121,23 euro per i primi 27 mesi invece di 580,23 euro (79% di sconto)

Il piano Starter condivide con tutti gli altri le stesse funzionalità VPN, oltre che l’utilizzo su un numero illimitato di dispositivi, il blocco degli annunci e la rotazione dell’IP. L’alternativa a meno di 2 euro al mese è rappresentata dal piano Starter+, che aggiunge le funzioni Alternative ID e Search, grazie alle quali è possibile ottenere e-mail e dettagli di contatto finti per preservare i propri dati personali nonché risultati di ricerca senza annunci e una navigazione sul web senza monitoraggio o archiviazione dei propri dati personali.

L’offerta in corso sul sito ufficiale di Surfshark è valida per un periodo di tempo limitato. Maggiori informazioni al link che segue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mar 2026

VPN mondiale a 1,79 €/mese (+3 mesi gratis): tua subito

La migliore VPN ora costa meno: è il momento giusto per attivarla (-76%)

Costa appena 1,11 euro al mese: privacy assicurata con PrivadoVPN

Come bloccare le chiamate spam: NordVPN ha la soluzione

10 mar 2026
