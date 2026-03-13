 Surfshark VPN da 1,79€ con dispositivi illimitati, sicurezza e blocco annunci
Scegli Surfshark VPN in offerta a partire da 1,79€ al mese per dispositivi illimitati, sicurezza, privacy, blocco annunci e libertà online.
Sicurezza VPN
La scelta intelligente oggi è Surfshark VPN, una soluzione per dispositivi illimitati in grado di offrirti sicurezza, privacy, blocco annunci, anti-tracker e libertà online. Tutto questo e molto di più ancora a partire da soli 1,79 euro al mese grazie alla nuova offerta disponibile solo online. La attivi e sei subito pronto a installare la praticissima app multi-device.

Grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni hai tempo per provare l’efficacia di questa soluzione senza alcun compromesso. Siamo comunque sicuri che l’apprezzerai moltissimo proprio per la sua facilità d’uso e la sua incredibile versatilità. Addirittura puoi anche scegliere quali siti web o app non devono passare attraverso il server VPN. In questo modo potrai stare al sicuro in tutta comodità.

Surfshark integra una potente VPN illimitata che incanala ogni informazione in entrata e in uscita attraverso i suoi server che forniscono un tunnel criptato in grado di rendere la tua connessione anonima a chiunque. Questo ti permetterà di vivere la tua vita online senza curiosi che spiano ogni cosa che fai. Il sistema anti-tracker ferma il monitoraggio online della tua attività. Ma non è tutto.

Surfshark VPN integra anche un antivirus e un ad-blocker

Attivando Surfshark VPN sui tuoi dispositivi ottieni anche un antivirus completo che offre una protezione in tempo reale contro malware e virus. Potrai vivere la tua vita online senza preoccupazioni né pensieri grazie a questa sicurezza ulteriore, perfettamente integrata in un’unica app e collegata a un unico abbonamento. Attiva l’offerta disponibile solo online da 1,79 euro.

Vivi un’esperienza online senza distrazioni grazie al formidabile blocco di annunci integrato. Questa soluzione non solo ti permette di visualizzare le pagine web senza fastidiosi banner, pop-up o pubblicità, ma riduce anche il consumo di dati mentre navighi, caricando meno contenuti da visualizzare che non ti sono utili. Inoltre, evita i click involontari su banner fraudolenti e pericolosi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 mar 2026

Osvaldo Lasperini
13 mar 2026
