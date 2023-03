Surfshark VPN in offerta pazzesca, approfitta adesso

Se vuoi proteggere la tua famiglia e navigare in totale sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche, puoi farlo godendoti l’accesso illimitato a Internet e risparmiate denaro con un’offerta pazzesca di Surfshark VPN, con cui può fare tutto questo e molto altro.

Di che offerta si tratta? Te lo diremo, ma tieniti forte: l’82% a cui si aggiungono 2 mesi gratis. Pazzesco, vero?! Andiamo a vedere i dettagli.

Offerta pazzesca di Surfshark VPN: sconto dell’82%

A differenza della maggior parte dei concorrenti, che limita l’uso della VPN a pochi dispositivi, il servizio VPN di Surfshark consente di utilizzare un account su un numero illimitato di dispositivi, mantenendo al sicuro tutta la famiglia.

Surfshark garantisce inoltre la connessione in totale sicurezza agli hotspot Wi-Fi pubblici, in modo che hacker e malintenzionati non possano fare scacco matto vita natural durante.

Un altro vantaggio della rete VPN di Surfshark è che quando sei in vacanza o in viaggio d’affari all’estero puoi utilizzare Internet come se fossi a casa tua, ovunque ti trovi, aggirando le spesso fastidiose restrizioni geografiche che limitano l’accesso ai contenuti.

Inoltre, se sei amante del gaming online, con Surfshark potrai sfruttare quasi pienamente la velocità massima che il tuo provider offre teoricamente, senza rallentamenti e buffering di sorta anche quando guardi contenuti in streaming.

Un’altra ottima notizia? Avrai la concreta possibilità di spendere meno soldi quando acquisti negli e-commerce, poiché i loro prezzi si basano quasi sempre su dove vivono esattamente gli utenti.

Se ti interessa Surfshark, ti basta cliccare sul link qui sotto e sottoscrivere l’abbonamento scontato:

Come attivare concretamente l’offerta? Cliccando sul pulsante “Crea la tua offerta VPN”. Pagherai soltanto 59,76 euro + IVA per i primi 26 mesi e 56,28 euro all’anno dopo il periodo di offerta.

