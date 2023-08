Surfshark VPN in super sconto per 2 anni e 60 giorni extra gratis

Surfshark è un servizio VPN sicuro e veloce, facile da usare e disponibile su un numero illimitato di dispositivi. Grazie all’offerta a tempo limitato di oggi, puoi attivarlo a soli 2,30 euro al mese, risparmiando l’82% sul prezzo di listino per 2 anni e beneficiando di ulteriori 2 mesi extra in regalo.

Surfshark VPN in offerta a 2,30 euro al mese per 2 anni (-82%)

Il piano Starter di Surfshark include una VPN sicura e senza limiti, il blocco automatico degli annunci pubblicitari e quello dei pop-up dei cookie. Inoltre attivando Surfshark ti assicuri una VPN con autenticazione a due fattori e una politica no-log certificata da controlli indipendenti. E se hai bisogno di aiuto per qualsiasi eventuale problema, hai a tua disposizione un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Oltre al piano Starter, puoi prendere in considerazione anche il pacchetto Surfshark One: lo sconto viene confermato all’82%, anche l’arco temporale è lo stesso (2 anni di sconto + 2 mesi extra in regalo), per un servizio che vede aggiungersi anche una protezione antivirus in tempo reale 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il prezzo mensile, scontato, è di appena 3,22 euro al mese.

Approfitta dell’offerta a tempo limitato per attivare la VPN di Surfshark, in modo da risparmiare l’82% sul prezzo di listino per due anni consecutivi. Puoi pagare con carta di credito o debito (Mastercard, Visa e American Express), PayPal, Google Pay, Amazon Pay oppure in criptovaluta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.