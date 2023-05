Surfshark VPN, naviga in sicurezza a 2,30 euro al mese

Naviga in sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche e proteggi i tuoi dati quando navighi online per divertimento o per questioni di lavoro. Con la VPN Surfshark sottoscrivi un singolo abbonamento per tenere te e i tuoi cari protetti online. Con Surfshark, infatti, non hai bisogno di sottoscrivere un abbonamento per ciascun dispositivo ma hai bisogno di un solo account per un numero di dispositivi illimitati.

Con Surfshark oltre ad avere una sicurezza ottimale, hai vantaggi che nessun altra VPN è in grado di offrire. Ti spieghiamo subito il perché:

Puoi spendere meno. Non tutti sanno che negozi online e compagnie aeree spesso basano i loro prezzi sulla tua posizione geografica. Attivando una VPN puoi infatti scegliere una posizione differente dalla tua, approfittando di prezzi vantaggiosi come se fossi in un altro Paese.

Navigare in sicurezza. Quando navigi su reti Wi-Fi pubbliche possono nascondersi numerosi rischi per i tuoi dati personali. Motivo per cui utilizzare una VPN quando ti connetti agli hotspot Wi-Fi pubblici è fondamentale per evitare spiacevoli attacchi hacker.

Proteggere tutta la tua famiglia. Come già accennato, pagando il costo di un singolo abbonamento puoi tenere protetti i dati dei tuoi cari oltre che i tuoi.

Evitare le restrizioni quando viaggi dato che con una VPN puoi rimanere al sicuro durante i tuoi viaggi e utilizzare internet come se fossi a casa tua.

A soli 2,30 euro al mese due mesi gratuiti puoi avere sui tuoi dispositivi funzioni di sicurezza avanzate, velocità di connessione rapida, tutela dei tuoi dati senza alcuna raccolta di informazioni personali, assistenza 24 ore su 24 7 giorni su 7 e garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

