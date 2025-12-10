Surfshark VPN: occhio allo sconto invernale (1,99€ al mese e 3 mesi extra)

L’offerta invernale per attivare la VPN di Surfshark non è mai stata così conveniente. Scegliendo il piano biennale, infatti, potrai pagare soltanto 1,99 euro al mese (invece di 5,66) e ricevere anche 3 mesi extra gratuiti. Tutto per un pacchetto che include anche la protezione da virus e malware, riduce al minimo truffe e spam e soprattutto è installabile su dispositivi illimitati.

L’offerta è valida per tutta il periodo natalizio, ma ti suggeriamo di sbrigarti per cominciare subito a navigare in modo davvero privato, protetto e soprattutto con le migliori velocità possibili. Grazie a oltre 4500 server basati su sola RAM distribuiti in 100 paesi, Surfshark ti garantisce infatti connessioni rapide e private, proteggendo la tua identità online e riducendo al minimo truffe e spam.

La configurazione è un gioco da ragazzi: grazie ad un’app intuitiva potrai iniziare a usare la VPN senza complicazioni, con il supporto a dispositivi illimitati tramite il quale puoi proteggere tutta la famiglia con un solo account, dal PC allo smartphone, fino al tablet.

L’offerta integra una suite di sicurezza completa con protezione antimalware contro virus, ransomware e spyware, Alternative ID per difendere la tua identità e ridurre lo spam, Ad blocker integrato per eliminare annunci, tracker e fastidiosi pop‑up e persino la possibilità di ottenere un IP dedicato per avere un indirizzo personale e stabile.

Una piattaforma completa di protezione online che ti aspetta a un super prezzo: attiva ora Surfshark VPN.