 Surfshark VPN in offerta fino all'87% di sconto oggi su tutti i piani 24 mesi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Surfshark VPN in offerta fino all'87% di sconto oggi su tutti i piani 24 mesi

Surfshark VPN è in offerta speciale fino all'87% di sconto, oggi su tutti i piani da 24 mesi: approfittane prima che finisca la promozione.
Surfshark VPN in offerta fino all'87% di sconto oggi su tutti i piani 24 mesi
Sicurezza VPN
Surfshark VPN è in offerta speciale fino all'87% di sconto, oggi su tutti i piani da 24 mesi: approfittane prima che finisca la promozione.
Surfshark - Canva

Finalmente la sicurezza informatica e la privacy online sono diventate accessibili a tutti. Grazie a Surfshark VPN è semplice rendere anonime le tue connessioni e oggi, con l’offerta disponibile su tutti i piani, è anche più conveniente. Ottieni subito fino all’87% di sconto! Si tratta di un’occasione unica disponibile solo per oggi.

Surfshark all’87% di sconto

Grazie a questa soluzione ottieni una connessione sempre protetta ovunque tu sia. Basta avere mille applicazioni installate per metterti al sicuro dalle minacce online. Con la sua applicazione multi-dispositivo compatibile con tutti i sistemi operativi ed estremamente intuitiva tutti sono in grado di installarla e configurarla. In questo modo sei da subito protetto e al sicuro.

La tua privacy online è estremamente importante. Con Surfshark VPN attiva sui tuoi dispositivi blocchi tutti i tracker e gli inserzionisti che registrano ogni tua mossa e le tue abitudini online. Effettua acquisti online sicuri senza il rischio che qualcuno rubi i tuoi dettagli di pagamento e li venda nel dark web. Utilizza email usa e getta, collegate alla tua email principale, per evitare spam.

Nulla è più completo di Surfshark VPN

A un prezzo sorprendentemente basso, Surfshark VPN ti assicura il massimo della sicurezza e dell’ottimizzazione. Ottieni subito fino all’87% di sconto attivando uno dei piani 24 mesi! Il prezzo è bloccato per due anni e ottieni anche altri 3 mesi extra completamente gratis. Niente male vero? Il risparmio però lo vedi anche quando la utilizzi.

Surfshark all’87% di sconto

Infatti, grazie alla possibilità di cambiare posizione virtuale e ai suoi server aggiornati potrai sfruttare i tuoi abbonamenti alle piattaforme di streaming anche quando ti trovi all’estero, aggirando così i fastidiosi blocchi regionali. Ogni server viene migliorato e perfezionato per riuscire a evadere qualsiasi censura applicata dal paese in cui ti trovi. Inoltre, grazie alla larghezza di banda illimitata godi di uno streaming senza buffering.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

AI generativa usata per violare oltre 600 firewall

AI generativa usata per violare oltre 600 firewall
Telecamere Flock distrutte, è rivolta contro il tracciamento

Telecamere Flock distrutte, è rivolta contro il tracciamento
Pagamento non ricevuto: attenzione alla truffa del viaggio

Pagamento non ricevuto: attenzione alla truffa del viaggio
Prezzo più basso dell’anno: VPN e antivirus in un unico pacchetto

Prezzo più basso dell’anno: VPN e antivirus in un unico pacchetto
AI generativa usata per violare oltre 600 firewall

AI generativa usata per violare oltre 600 firewall
Telecamere Flock distrutte, è rivolta contro il tracciamento

Telecamere Flock distrutte, è rivolta contro il tracciamento
Pagamento non ricevuto: attenzione alla truffa del viaggio

Pagamento non ricevuto: attenzione alla truffa del viaggio
Prezzo più basso dell’anno: VPN e antivirus in un unico pacchetto

Prezzo più basso dell’anno: VPN e antivirus in un unico pacchetto
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
24 feb 2026
Link copiato negli appunti