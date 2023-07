Surfshark VPN, proteggi la tua privacy ad un prezzo vantaggioso

Se il tuo obiettivo è quello di proteggere tutta la tua famiglia, la VPN di Surfshark è la soluzione perfetta per te! Pagando il costo di un singolo abbonamento puoi tenere protetti i dati dei tuoi cari oltre che i tuoi: l’unico difetto che attualmente abbiamo trovato è che l’offerta in corso è limitata. Se vuoi approfittare dello sconto dell’82% + 2 mesi gratis sottoscrivi prima possibile la promozione.

Chi di noi non vorrebbe navigare in sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche proteggendo, al tempo stesso, i dispositivi con cui navighiamo online? Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo davanti ad uno schermo di un PC per portare a termine questioni di lavoro oppure semplicemente per leggere articoli di giornale che ci interessano particolarmente.

Per porre fine al problema della sicurezza bisogna scegliere una valida soluzione, e attualmente per fortuna non mancano.

La VPN Surfshark ti consente anche di spendere meno dato che molte volte negozi online e compagnie aeree basano i loro prezzi sulla tua posizione geografica.

Non sai come funziona? È semplicissimo, attivando una VPN puoi infatti scegliere una posizione differente dalla tua, approfittando di prezzi vantaggiosi come se fossi in un altro Paese.

Surfshark ti offre un’ assistenza 24 ore su 24 7 giorni su 7 ed una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni nel caso in cui dopo la sottoscrizione del contratto non sarai soddisfatto a pieno. Come accennato in apertura, l’abbonamento prevede anche 2 mesi extra gratuiti! Approfitta subito dello sconto dell’82% e porta a casa una delle migliori VPN per avere:

Stabilità e velocità grazie alla tecnologia VPN esclusiva di Surfshark

Connessioni in tutto il mondo con server a 10 GBit in 100 Paesi

Un Web senza annunci, tracker o pop-up dei cookie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.