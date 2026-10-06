 Surfshark VPN in prova gratuita per 7 giorni, poi da 2,49€ al mese
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Surfshark VPN in prova gratuita per 7 giorni, poi da 2,49€ al mese

Surfshark VPN in prova gratuita per 7 giorni, poi da 2,49€ al mese
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Nel mese di ottobre è possibile provare tutte le funzionalità di Surfshark VPN senza limitazioni per sette giorni. Al termine della prova è possibile scegliere se annullare o passare a un piano in abbonamento a partire da 2,49 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo.

La prova gratuita con Surfshark dà la possibilità di cambiare il proprio indirizzo IP potendo scegliere tra più di 4.500 server, nascondere la connessione per evitare così il tracciamento dei dati, nonché navigare ad alta velocità e senza interruzioni.

Pagina offerta Surfshark VPN

surfshark vpn prova gratuita 7 giorni

Durante il periodo di prova si ha l’opportunità di usare la VPN su tre dispositivi in contemporanea. Per iniziare la prova gratuita è sufficiente creare un account Surfshark, installare l’applicazione ufficiale e aderire alla promozione in corso.

A livello internazionale, Surfshark figura nell’elenco dei migliori provider VPN e, in quanto tale, non monitora l’attività online dei suoi utenti, proteggendo anzi i loro dati personali da ISP, hacker e utenti malintenzionati. Un’altra funzione utile in tal senso è il kill switch, che provvede alla disconnessione automatica da Internet nell’eventualità la connessione alla VPN si interrompa.

Il periodo di prova dà la possibilità anche di sperimentare una navigazione sul web senza annunci pubblicitari e pop-up. Rispetto a un comune ad blocker, però, il servizio incluso nella VPN di Surfshark non si limita ad eliminare la pubblicità e i malware dai browser ma interviene anche nelle app.

Per scoprire se si ha diritto alla prova gratuita della durata di sette giorni è sufficiente scegliere il piano desiderato, inserire il proprio indirizzo e-mail e i dati di pagamento, per poi confermare di non aver mai utilizzato prima il servizio. Dopodiché potrai creare le credenziali di accesso per la registrazione di un account e scaricare l’app Surfshark.

Pagina offerta Surfshark VPN

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Pubblicato il 6 ott 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
6 ott 2026
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