Sveglia touchscreen con comandi vocali: ecco lo Xiaomi Mi Smart Clock

Oggi vogliamo suggerirti un dispositivo economico, ma decisamente utile e comodo da tenere sulla scrivania o sul comodino. Si tratta dello Xiaomi Mi Smart Clock, un simpatico, ma elegante speaker con display touchscreen e comandi vocali integrati.

Xiaomi Mi Smart Clock: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale ed elegante, con una scocca completamente bianca ed una cornice nera che ospita il display da 4 pollici. La funzione primaria è naturalmente quella di orologio, ma con numerose informazioni aggiuntive rispetto ad una classica sveglia. Sul display, infatti, oltre all’orario è possibile visualizzare il meteo ed il calendario, in modo da avere sempre tutto sotto controllo. Inutile dire che trattandosi di un display a colori, è completamente personalizzabile così come il quadrante che offre numerosi temi. Molto interessante la funzione routine “Buongiorno” che permette di personalizzare le informazioni da visualizzare al mattino durante la sveglia. Ottimo anche lo speaker integrato, senza enormi pretese, ma sufficiente per allarmi efficaci e la riproduzione musicale.

L’orologio, infatti, è compatibile con la maggior parte dei servizi musicali in streaming come Spotify e YouTube Music. Allo stesso modo, grazie al display integrato, è possibile visualizzare i dispositivi di sicurezza direttamente dallo Smart Clock. Decisamente comoda l’integrazione con l’assistente vocale Google Assistant che consente di gestire il tutto direttamente con la propria voce. È possibile, infatti, comandare con la propria voce qualsiasi dispositivo smart home collegato alla rete Wi-Fi di casa. Chiude la dotazione il Chromecast integrato che rende lo smartphone un vero e proprio telecomando. Insomma, un prodotto piccolo e discreto, che nasconde un’enorme quantità di funzioni, ad un prezzo da cogliere al volo.

Grazie ad uno sconto del 33%, Xiaomi Mi Smart Clock è acquistabile su Unieuro a soli 39,99 euro con consegna gratuita.