Sviluppa il tuo talento artistico: quattro corsi creativi in sconto del 72%

Se la tua passione è l'arte in ogni sua forma ed espressione, i corsi creativi di Domestika sono l'occasione perfetta per sviluppare, potenziare e mettere a frutto il proprio talento e le proprie abilità artistiche. Quello della creatività è un mondo in continua espansione: perciò Domestika offre – per un tempo limitato, fino al 14 settembre – un pacchetto di quattro corsi scelti fra una vasta selezione di attività, che spaziano dall'artigianato all'illustrazione, design, gioielleria e molto altro ancora, scontati del 72% e al prezzo finale di 29,90 euro.

Corsi creativi di Domestika: tante attività fra cui scegliere

Non semplici corsi, ma veri e propri percorsi che accompagneranno l'utente passo dopo passo comodamente da casa, senza alcun obbligo di orario. Tutti i corsi – visionabili in ogni momento in alta qualità e senza limiti – sono tenuti da professionisti del settore creativo che, al termine, firmeranno e rilasceranno un attestato personalizzato da condividere sul proprio portfolio o canali social network. Punto di forza è l'ampissima selezione di argomenti fra cui scegliere: ce n'è davvero per tutti i gusti, dall'illustrazione classica e digitale alla colorazione e animazione, ma anche falegnameria, design, fotografia, uncinetto, needle felting, make-up e serigrafia tessile, per citarne alcuni.

In più, Domestika permette di entrare in contatto con una community creativa e globale, composta da oltre 5 milioni di utenti in tutto il mondo con i quali condividere ed esprimere la propria creatività. Ogni corso ha un valore che va dai 9,90 euro ai 16,90 euro: grazie all'offerta a tempo limitato (disponibile fino al 14 settembre), sarà possibile acquistare un pacchetto di quattro corsi al prezzo unico di 29,90 euro, risparmiando ben il 72%, acquistabile direttamente dal sito web di Domestika. Un must-have sia per appassionati che vogliono approfondire o migliorare le proprie abilità artistiche, sia per principianti che per la prima volta si affacciano al mondo creativo, lasciandosi guidare dai migliori professionisti del settore.