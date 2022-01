Sviluppo web responsive: il miglior corso per principianti

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione e le “nuove professioni” sono ormai sempre più richieste. Farsi trovare preparati a questo imminente cambiamento potrebbe essere un buon investimento per il futuro, soprattutto se la professione in questione riguarda il mondo del web design e dello sviluppo. Il modo migliore per avvicinarsi a questo lavoro sono i corsi, e non parliamo per forza di ore e ore passate sui libri: fortunatamente la tecnologia si è evoluta anche in tal senso e sono tantissimi i corsi online che ci permettono di apprendere anche senza dover frequentare di presenza. Un esempio è il corso di introduzione allo sviluppo web responsive con HTML e CSS, messo a punto da Javier Usobiaga Ferrer (noto web designer spagnolo) e in promozione ancora per poche ore al 75% di sconto.

Perché rivolgersi ad un corso a pagamento invece che a uno dei tanti tutorial gratuiti online? La prima cosa da tenere in considerazione è il livello di attenzione: le guide scovate in rete possono infatti dare informazioni sommarie e a volte perfino obsolete o scorrette. Non sappiamo chi li produce, né se si tratti di un professionista. E c'è sempre il rischio che il video venga cancellato dalla piattaforma che lo ospita. Al contrario, acquistando un corso avremo sempre l'accesso illimitato a nozioni che vengono aggiornate nel tempo, con un netto salto di qualità per quanto riguarda le informazioni che apprenderemo. I numeri parlano chiaro: il corso di Javier vanta il 99& di valutazioni positive (su poco meno di 2.000 recensioni) e ben 29.050 allievi.

Introduzione allo Sviluppo Web Responsive con HTML e CSS

Entriamo nel dettaglio dei contenuti. Come si evince dal nome, il corso è dedicato soprattutto ai principianti che non hanno alcuna (o poca) esperienza nel settore. All'interno delle 31 videolezioni on-demand il docente ti insegnerà a creare pagine web con gli strumenti fondamentali, ovvero HTML e CSS. Imparerai a scrivere il tuo codice e il tuo modo di vedere il web verrà completamente rivoluzionato: avrai l'occasione di osservare come si costruisce un sito web responsive efficace sfruttando tutte le potenzialità dei due linguaggi di programmazione. Il web design non fa per te? Nessun problema: questo corso può essere una buona base per iniziare nel mondo dello sviluppo web front-end.

Si tratta, dunque, di un corso davvero valido e completo che ti consigliamo di provare se hai intenzione di addentrarti in questo mondo ma non sai da dove cominciare. Al momento potrai acquistarlo al prezzo vantaggioso di 11,90 euro (invece di 39,90), ma attenzione: la promozione è in scadenza!