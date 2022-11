Come vedere Svizzera-Camerun in streaming (Mondiali)

Svizzera-Camerun inaugura il gruppo G dei mondiali di calcio in Qatar, lo stesso girone che vedrà scendere in campo anche le nazionali di Brasile e Croazia per uno dei primi big match del torneo. La sfida va in scena sul terreno dell’impianto Al Janoub Stadium che ha già ospitato Francia-Australia. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 11:00 di giovedì 24 novembre. È possibile guardare la partita anche in streaming gratis.

Svizzera-Camerun: guarda la partita in diretta streaming

Così come tutte le 64 gare del torneo, è trasmessa in diretta sulla piattaforma RaiPlay, liberamente accessibile da tutti e da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer e ovviamente anche televisori connessi a Internet. Questo grazie all’esclusiva del servizio pubblico che detiene i diritti per l’intera competizione. Non serve alcun abbonamento né sottoscrizione a pagamento. Chi si trova a casa può inoltre sintonizzare la TV sul canale Rai 2, poiché visibile in chiaro. Ancora, chi possiede un apparecchio compatibile con la tecnologia la può vedere anche a risoluzione 4K.

Nel corso della loro storia, le due nazionali non si sono mai incontrate. Quella che va in scena ai mondiali di Qatar è dunque una sfida inedita. Ad essere favoriti sono i nostri vicini di casa, anche in virtù del loro piazzamento alla posizione 15 del ranking FIFA, mentre gli africani si trovano al posto 43.

Chi si trova all’estero, ma vuol seguire Svizzera-Camerun in diretta streaming con telecronaca in italiano, lo può fare connettendosi alla piattaforma RaiPlay attraverso il servizio NordVPN (in forte sconto). In questo modo si ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

