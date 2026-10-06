Svuotatutto Google alla Festa delle Offerte Prime su Amazon

Tantissimi prodotti Google sono in promozione speciale alla Festa delle Offerte Prime. In pratica, Amazon ha organizzato un vero e proprio svuotatutto da prendere al volo.

Google Pixel 10a – 7 anni di nuovi aggiornamenti e funzionalità, oltre 30 ore di autonomia, Guida fotografica, Gemini Live, Sicurezza Pixel – Nero ossidiana, 256GB a soli 479 euro!

Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3″ – nero ossidiana, 128GB a soli 549 euro!

Google Pixel 10 Pro – Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3″ – Nero ossidiana, 128GB a soli 599 euro!

Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini – Cassa in alluminio oro champagne – Cinturino sportivo verde cedro – Wi-Fi a soli 285 euro!

Google Pixel Buds 2a – Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore – Leggeri, comodi e sicuri – Resistenti all’acqua – Compatibili con Bluetooth – Grigio verde a soli 113,99 euro!