SwatchPAY di Flowe: cos'è e come funziona

Flowe, servizio con focus sull’online banking, ha recentemente lanciato sul mercato una nuova idea che sta conquistando ampi consensi in rete.

Abbinando un conto di questa piattaforma con uno Swatch della collezione SwatchPAY infatti, è possibile utilizzare l’orologio per effettuare pagamenti, in Italia così come all’estero.

Come funziona questo nuovo sistema di pagamenti? Lo Swatch in questione, oltre ad essere un dispositivo già di per sé utile e apprezzabile, permette al suo possessore di pagare in tutta sicurezza semplicemente avvicinando lo stesso a un POS.

Grazie al chip NFC, integrato nel quadrante, è possibile utilizzare l’orologio come se fosse una carta, ma con la comodità di non doverla tirare ogni volta fuori dal portafoglio.

Una comodità non indifferente, che però non è l’unico servizio interessante proposto da una piattaforma all’avanguardia come Flowe.

SwatchPAY è solo l’ultima delle idee geniali di Flowe

Flowe è un’azienda all’avanguardia per tutto il settore delle banche online in ottica green. Oltre ai servizi online infatti, questa piattaforma offre una carta realizzata in legno.

Questa è realizzata seguendo rigorosi standard per impattare il meno possibile sull’ambiente. Inoltre, al momento della richiesta, viene piantato un albero in Guatemala per compensare al materiale utilizzato. Questa carta di debito, proposta con i piani FLEX e FRIEND, rappresenta un’idea davvero rivoluzionaria.

Attraverso una partnership con Doconomy, Flowe stima la CO2 prodotta dalle spese dell’utente per poi cercare di compensare attraverso diverse attività, come la cura delle foreste. Il tutto per offrire un servizio all’altezza della situazione, cercando sempre di rispettare il nostro pianeta.

L’app utilizzabile su smartphone, permette di tenere sotto controllo le proprie spese, con dati importanti per risparmiare e gestire meglio il denaro.

Bisogna anche considerare che è possibile provare Flowe attraverso un conto gratuito, per poi eventualmente passare ai piani successivi, si tratta di una soluzione tra le più interessanti nel settore delle banche digitali.

