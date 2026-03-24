SwiftKey vuole obbligarmi a usare l'account Microsoft e OneDrive

Nessun sorpresa, ne ero consapevole avendolo scritto una settimana fa, ma ho appena ricevuto l’email di SwiftKey che vorrebbe obbligarmi a collegare un account Microsoft per non perdere tutti i miei backup. Sono costretto a caricarli su OneDrive. Personalmente, utilizzo la tastiera mobile da moltissimo tempo, non ricordo esattamente quanto, sicuramente da prima che passasse nelle mani del gruppo di Redmond con un’acquisizione da 250 milioni di dollari datata 2016. E forse è arrivato il momento di scegliere un’alternativa.

Account Microsoft obbligatorio per SwiftKey

Nell’avviso si legge che Questo aggiornamento fa parte dei nostri continui sforzi per migliorare SwiftKey . Fa piacere essere messo a conoscenza dell’impegno da parte del team al lavoro sull’applicazione, ma avrei preferito poter continuare a loggarmi con l’account di Google (Gmail), come ho sempre fatto. Invece mi trovo con la metaforica pistola puntata alla testa e una scelta forzata per non perdere un dizionario personalizzato costruito con anni e anni di pazienza e dedizione. Una vita di messaggi.

E pensare che Microsoft sta valutando di fare proprio l’esatto contrario su Windows 11, eliminando l’obbligo di utilizzare un suo account durante la configurazione iniziale del sistema operativo.

Tornando a SwiftKey, è prevista l’eliminazione definitiva dei dati dopo il 31 maggio 2026 per chi sceglierà di non sottostare all’imposizione. Un ultimatum. L’unica alternativa percorribile è quella che prevede di esportarli ed eventualmente importarli in un’altra app, ma in quanti lo faranno?

Attenzione: tutti i dati dell’account SwiftKey verranno eliminati definitivamente dopo il 31 maggio 2026. È possibile recuperare i dati del proprio account in qualsiasi momento prima di tale data visitando data.swiftkey.com.

A chi deciderà di non cercare una tastiera diversa, Microsoft regala 1.000 punti Rewards e assicura altri vantaggi. Eccoli.