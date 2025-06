Switch 2 disponibile su Amazon con consegna gratis entro domani

Una segnalazione veloce prima di un sold out molto probabile: la nuova Switch 2 è disponibile su Amazon. Nei negozi sta letteralmente andando a ruba. Chi l’ha comprata durante la fase di preordine la sta ricevendo proprio in queste ore, mentre fuori dagli store si stanno verificando code per allungare le mani sulle poche unità messe sugli scaffali. In questo momento sull’e-commerce è disponibile con la consegna gratis entro domani.

La nuova Nintendo Switch è tornata su Amazon

È la nuova generazione della piattaforma di gioco ibrida, realizzata da Nintendo migliorando una formula già vincente. Si presenta con una potenza di calcolo superiore, una grafica con supporto alla risoluzione 4K (120 fps) quando collegata al televisore e Full HD in mobilità sul display da 7,9 pollici. Non mancano nemmeno l’audio 3D spaziale e i controller Joy-Con 2 che si collegano magneticamente introducendo: possono essere utilizzati come un mouse nei titoli compatibili e hanno il pulsante GameChat per conversazioni vocali con microfono integrato. Per tutte le altre informazioni dai uno sguardo alla scheda della console.

Tra gli altri punti di forza vale la pena citare la retrocompatibilità con la del catalogo Switch, i 256 GB di memoria interna espandibile tramite microSD Express, due porte USB-C, un nuovo stand regolabile e una maggiore ergonomia. Puoi comprare la nuova Nintendo Switch 2 al prezzo di 469,90 euro, quello di listino senza rincari. Come previsto c’è la spedizione gratuita e arriverà a casa tua entro domani.

Amazon propone anche il bundle con il gioco Mario Kart World, al prezzo di 509,90 euro, ma sta andando continuamente sold out. È il racing game sviluppato internamente, molto colorato e che abbatte i confini delle gare tradizionali permettendo di esplorare liberamente una mappa molto estesa.