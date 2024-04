Switch ethernet D-Link: 5 porte RJ45 a 8 euro, OCCASIONE AMAZON (-38%)

Perfetto per piccole aziende e uffici, questo switch ethernet D-Link è uno degli affari nascosti più interessanti della giornata su Amazon. Grazie ad uno sconto del 38% rispetto al prezzo medio puoi acquistarlo infatti a soli 8 euro tondi tondi: con la spedizione Prime, peraltro, lo riceverai subito all’indirizzo da te indicato.

Switch ethernet D-Link in offerta: le caratteristiche

Il D-Link GO-SW-5E è uno switch desktop dotato di 5 porte RJ45 che supportano velocità di connessione di 10/100 Mbps in ambienti di rete 10BASE-T e 100BASE-TX. Può gestire la modalità di trasmissione full-duplex o half-duplex offrendo così una flessibilità operativa che si adatta alle esigenze specifiche di ogni ambiente di rete.

La sua configurazione semplice e intuitiva lo rende ideale per piccole aziende, uffici domestici e ambienti simili. Lo switch ottimizza infatti le prestazioni in ambienti Soho (Small Office/Home Office), dove le esigenze di connettività sono spesso essenziali ma non richiedono soluzioni di rete di grandi dimensioni.

Con la sua configurazione a 5 porte, offre la flessibilità di connettere più dispositivi alla rete locale, consentendo una comunicazione fluida e affidabile tra computer, stampanti, dispositivi di rete e altro ancora. Inoltre, la sua compattezza e il design desktop lo rendono facile da installare e posizionare ovunque sia necessario all’interno dell’ufficio o della casa.

Una scelta affidabile se stai cercando uno switch desktop con prestazioni solide, facilità d’uso e flessibilità di connessione: acquistalo a soli 8 euro.