 Switch Ethernet TP-Link 8 porte: su Amazon in sconto a 18,99€
Ottimo sconto lampo di Amazon su TP-Link LS108G, uno switch ethernet con 8 porte.
Ottimo sconto lampo di Amazon su TP-Link LS108G, uno switch ethernet con 8 porte.

TP-Link LS108G è un ottimo switch ethernet Gigabit a 8 porte utile da usare sia a casa che in ufficio per connessioni cablate stabili e veloce. Facile da usare e installare, oggi lo prendi su Amazon a soli 18,99 euro in offerta lampo.

Switch ethernet

Le 8 porte RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps) supportano l’auto‑MDI/MDIX così da eliminare la necessità di cavi crossover per garantire la compatibilità immediata con qualsiasi dispositivi di rete, come PC, stampanti, telecamere IP e molto altro.

TP-Link LS108G Switch Ethernet 8 Porte Gigabit, Sdoppiatore Ethernet, Struttura in Metallo, 802.1p/DSCP QoS, Ideale per la Casa e il Ufficio, Plug & Play, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop

TP-Link LS108G Switch Ethernet 8 Porte Gigabit, Sdoppiatore Ethernet, Struttura in Metallo, 802.1p/DSCP QoS, Ideale per la Casa e il Ufficio, Plug & Play, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop

18,9923,99€-21%
L’architettura non bloccante assicura che ogni porta possa sfruttare al massimo la propria larghezza di banda per un trasferimento dati rapido e affidabile anche per file di grandi dimensioni. Da sottolineare anche la tecnologia Green Ethernet, che riduce automaticamente i consumi energetici quando le porte non sono in uso o quando i cavi collegati sono più corti.

Un design studiato infine per garantire silenziosità assoluta: l’assenza di ventole elimina qualsiasi rumore e la struttura in metallo compatto e robusto migliora la dissipazione del calore garantendo resistenza a lunga durata.

Facile da usare visto che basta collegare i dispositivi senza bisogno di configurazioni hardware, a soli 18,99 euro è la soluzione ideale per casa o ufficio.

Pubblicato il 23 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
23 ott 2025
