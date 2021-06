Switch HDMI 5 in 1 con telecomando a meno di 30 euro

Oggi vogliamo suggerirvi un ulteriore switch HDMI dal rapporto qualità/prezzo molto conveniente. Si tratta dello Switch Mrocioa HDMI 5 in 1, un accessorio piuttosto discreto che vi permette di collegare ben 5 diversi dispositivi ad un’unica porca HDMI su TV o monitor.

Switch HDMI Mocioa 5 in 1 4K: caratteristiche tecniche

Partiamo dal design, uno degli aspetti distintivi di questo dispositivo, in quanto il box è realizzato completamente in lega di alluminio. La scelta di questo materiale garantisce non solo maggior durevolezza e resistenza, ma anche una perfetta dissipazione del calore. Nella parte frontale invece troviamo il pannello LED indicante la fonte in utilizzo, realizzato in materiale antigraffio. Questo serve in particolare a proteggere la porta IR, dato che in confezione è presente un pratico telecomando per selezionare le diverse fonti. Le porte HDMI invece sono 6 (5 ingressi 1 uscita), tutte placcate oro 24k, in grado di gestire una risoluzione fino al 4K con una profondità di colore fino a 36bit ed audio a 8 canali.

La configurazione, come di consueto, è estremamente semplice. Basterà collegare tutti i dispositivi alle porte Input dello switch, e portare un cavo dalla porta Output alla TV o al monitor. Niente altro, fatto questo il dispositivo sarà pronto per l’utilizzo. Non manca, inoltre, la funzione di commutazione automatica, che individua il dispositivo in utilizzo e si sposta automaticamente sul relativo canale. Naturalmente nel caso in cui i dispositivi attivi siano più di uno, basterà selezionare quello che si desidera visualizzare attraverso il telecomando o il tasto frontale direttamente sul box. Un dispositivo decisamente utile quando la scarsa connettività di monitor e TV non bastano per decoder, console da gioco, TV box e quanto altro.

Lo switch è acquistabile su Amazon a soli 29,99 euro, un prezzo piuttosto contenuto considerando le caratteristiche del prodotto.