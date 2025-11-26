 SwitchBot Smart Relay Switch 1PM in PROMO al Black Friday di Amazon
Con il Black Friday di Amazon rendi smart casa tua a un prezzo incredibilmente basso: scopri la promo dello SwitchBot Smart Relay Switch 1PM.
Con il Black Friday di Amazon rendi smart casa tua a un prezzo incredibilmente basso: scopri la promo dello SwitchBot Smart Relay Switch 1PM.

Oggi il Black Friday di Amazon ti permette di rendere casa tua veramente smart in maniera super economica e facile. Infatti, è in promozione lo SwitchBot Smart Relay Switch 1PM. Si tratta di un’offerta super interessante, da prendere al volo. La confezione da 2 pezzi costa solo 21,79 euro, invece di 35,99 euro! Niente male vero? Allora non perdere altro tempo, perché sta andando a ruba.

SwitchBot Smart Relay Switch 1PM ti cambierà la vita

Si tratta di un interruttore WiFi e Bluetooth che è in grado di automatizzare molte cose. Inoltre, è anche compatibile con Alexa, Apple Home e Google Home. In questo modo lo integri direttamente alla tua domotica preferita, senza dover acquistare un mondo di cose, ma sfruttando quello che già usi quotidianamente. Niente male vero? Grazie a questo interrutore intelligente hai tutto il necessario per rendere smart casa tua.

Le dimensioni contenute sono state appositamente pensate per un’installazione discreta e nascosta adattandosi alla maggior parte delle prese elettriche e degli interruttori senza doverli ricablare. L’installazione è veloce, solitamente di soli 10 minuti, per ottenere un controllo remoto e un’automazione di luce, ventilatori, riscaldamento e aria condizionata. La sua compatibilità con protocollo Matter ti permette una connessione diretta con Alexa, Apple Home, Google Home e SmartThings.

Sfrutta i comandi vocali per goderti una libertà d’azione incredibile e un comfort pazzesco tutto il giorno. Acquista 2 SwitchBot Smart Relay Switch 1PM a soli 21,79 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
26 nov 2025
