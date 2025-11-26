SwitchBot Smart Relay Switch 1PM in PROMO al Black Friday di Amazon

Oggi il Black Friday di Amazon ti permette di rendere casa tua veramente smart in maniera super economica e facile. Infatti, è in promozione lo SwitchBot Smart Relay Switch 1PM. Si tratta di un’offerta super interessante, da prendere al volo. La confezione da 2 pezzi costa solo 21,79 euro, invece di 35,99 euro! Niente male vero? Allora non perdere altro tempo, perché sta andando a ruba.

SwitchBot Smart Relay Switch 1PM ti cambierà la vita

Si tratta di un interruttore WiFi e Bluetooth che è in grado di automatizzare molte cose. Inoltre, è anche compatibile con Alexa, Apple Home e Google Home. In questo modo lo integri direttamente alla tua domotica preferita, senza dover acquistare un mondo di cose, ma sfruttando quello che già usi quotidianamente. Niente male vero? Grazie a questo interrutore intelligente hai tutto il necessario per rendere smart casa tua.

Le dimensioni contenute sono state appositamente pensate per un’installazione discreta e nascosta adattandosi alla maggior parte delle prese elettriche e degli interruttori senza doverli ricablare. L’installazione è veloce, solitamente di soli 10 minuti, per ottenere un controllo remoto e un’automazione di luce, ventilatori, riscaldamento e aria condizionata. La sua compatibilità con protocollo Matter ti permette una connessione diretta con Alexa, Apple Home, Google Home e SmartThings.

Sfrutta i comandi vocali per goderti una libertà d’azione incredibile e un comfort pazzesco tutto il giorno. Acquista 2 SwitchBot Smart Relay Switch 1PM a soli 21,79 euro!