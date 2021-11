SysTools AOL Mail Backup: Metti al sicuro le tue mail!

SysTools AOL Mail Backup è un interessante software che in pratica permette di salvare le proprie mail AOL attraverso un backup su disco rigido.

Attualmente la licenza per un singolo account è scontata ed è acquistabile a soli 49$.

SysTools AOL Mail Backup: le tue mail sempre al sicuro

Con questo programma è facilissimo fare un backup del proprio account AOL e delle varie cartelle come la posta in arrivo, inviata, cestino ed altre. È possibile salvare le varie mail in più formati come MBOX, PST, EML e MSG a seconda del client mail da utilizzare.

Le e-mail salvate possono essere trasferite in Outlook, Thunderbird, Windows Live Mail ed altri client.

Oltre alle mail è possibile anche salvare nel proprio PC anche eventuali allegati presenti nelle mail.

Inoltre, è possibile sottoporre a backup anche gli account @verizon.net e non solo quindi quelli @aol.com.

La soluzione di SysTools che permette di salvare le proprie mail sul disco rigido ha anche un’interessante feature che in pratica elimina tutte le mail dal server di posta AOL o Verizon una volta salvate nel proprio PC. Tale funzione è davvero molto utile per evitare furto di email personali da parte degli hacker.

Il sistema di salvataggio di SysTools è davvero intelligente, infatti, una volta salvate le vecchie mail, il sistema andrà a fare il backup soltanto di quelle nuove.

Il software in questione è disponibile in versione multilingue ed include anche la nostra lingua.

SysTools AOL Mail Backup è disponibile sia per PC Windows che per Mac. Oltre alla versione a pagamento scontata a 49 dollari è disponibile anche una demo totalmente gratuita che offre comunque la maggior parte delle funzioni della versione a pagamento.

Rispetto alla versione a pagamento, la demo può solo salvare un massimo di 100 email sul backup. Inoltre, questa versione gratis perde anche la feature del backup incrementale delle mail AOL.