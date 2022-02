SysTools Mac AOL Backup con un piccolo sconto grazie a questo coupon

Se siete alla ricerca di un software utile per l’archiviazione in backup delle vostre email AOL, SysTools Mac AOL Backup può adesso essere acquistato con un piccolo sconto grazie all’applicazione di un coupon.

Qualsiasi licenza, sia quella singola, sia quelle multiple, potete portarvele a casa in offerta del 10% sul prezzo di listino. La licenza singola, ad esempio, vi costerà 38€ contro i 43€ previsti: quello che vi basta fare è applicare il buono sconto “UPDATE10OFF” al momento dell’ordine.

SysTools Mac AOL Backup, per salvare le vostre email in modo sicuro

Il software di SysTools è sicuramente uno strumento utile che assolve perfettamente alla sua funzione principale: il backup della posta elettronica AOL permette di archiviare facilmente su Mac la posta in arrivo, quella inviata e il cestino in differenti formati.

La suite supporta infatti MBOX, PST, EML, EMLX e MSG, al fine di soddisfare ogni esigenza dell’utente finale. In questo modo, le email AOL possono facilmente essere esportate su programmi come Outlook, Thunderbird e Windows LIVE Mail. Il tutto è supportato dalla presenza di utili funzioni, come l’applicazione di un filtro per salvare la posta da date specifiche e un’opzione per eliminarle dopo il download in modo da liberare spazio a disposizione.

SysTools Mac AOL Backup è al 100% sicuro e include ovviamente la possibilità di scaricare anche gli allegati ad ogni email: inoltre, col backup incrementale avrete facoltà di salvare una copia dei messaggi ricevuti dall’account di posta AOL. Specificatamente in questa versione per Mac Os X, fornisce anche un’opzione per salvare il file di backup AOL nella destinazione desiderata, al fine di ritrovarlo facilmente.

Se avete bisogno di uno strumento utile ed efficiente di questo tipo, approfittate allora di questa offerta che, grazie all’applicazione del buono sconto “UPDATE10OFF” vi permette di acquistare la licenza di cui necessitate con una promozione del 10%.

Per ogni evenienza, è possibile comunque richiedere il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

