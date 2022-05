SysTools sconta tutto il catalogo per il National Technology Day

Forse non tutti lo sanno, ma l’11 maggio ricorre l’annuale National Technology Day, ovvero un giorno in cui si celebra l’innovazione e l’evoluzione della tecnologia. Molte aziende, perlopiù in ambito informatico appunto, approfittano di tale avvenimento per proporre sconti esclusivi, cosa che ha deciso di fare anche SysTools. La stessa compagnia offre oggi, a tutti i suoi clienti, la possibilità di acquistare uno (o anche più di uno) dei suoi tanti prodotti in catalogo con uno sconto del 20%, utilizzando il codice SYSTECH20OFF durante la fase di pagamento. Ma cosa offre nello specifico SysTools e quali sono i software coperti dallo sconto? Scopriamolo subito in questo articolo dedicato.

20% di sconto su tutto il catalogo SysTools per il National Technology Day: ecco il codice esclusivo

Togliamoci subito il dente: quali prodotti possono essere acquistati approfittando del 20% di sconto offerto da SysTools? La risposta è rapida quanto positiva, in quanto tutti i software in catalogo saranno coperti dalla promozione. Lo sconto infatti, non si applica su un prodotto specifico, ma andrà attivato personalmente in cassa, inserendo il codice coupon SYSTECH20OFF al momento richiesto.

Per chi ancora non conoscesse SysTools però, facciamo un breve riepilogo. Si tratta sostanzialmente di un’azienda produttrice di software per computer (sia con sistema operativo Windows che macOS), con tantissimi anni di esperienza. La tipologia di programmi in catalogo è molto vasta, perciò chiunque riuscirà sicuramente a trovare il prodotto giusto per le proprie esigenze.

Ma andiamo un po’ più nello specifico, e vediamo quali sono le categorie disponibili tra cui scegliere. I tool rientreranno nelle categorie: recupero dati, conversione di file di ogni tipo, riparazione di file danneggiati, migrazione dati, digital forensics, backup sul cloud, migrazione dati sul cloud, gestione di documenti PDF, rimozione di password, gestione degli account di Outlook, finder e locator, gestione dati e anche visualizzazione di file di ogni genere.

Alcuni di questi programmi potranno essere utilizzati sia su Mac che su PC Windows, mentre altri saranno compatibili sono con uno dei due sistemi operativi. Sul sito Web sarà comunque sempre possibile filtrare la compatibilità così da essere certi della scelta. Qualora vogliate prima di tutto testare la qualità dei programmi, potrete anche scaricare uno dei visualizzatori gratuiti sempre disponibili in catalogo.