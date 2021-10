SysTools: sconti dal 40% al 70% su tanti pacchetti software

La società statunitense SysTools offre un catalogo ricco di software per ogni esigenza, tutti pensati per supportare privati e aziende nell’utilizzo di altri programmi e nella gestione di file e dati, anche quelli più sensibili. Per i prossimi 8 giorni il portale ufficiale si arricchisce di sconti dal 40% al 70% in occasione delle offerte stagionali. Qualche esempio? Un bundle software per PDF a circa 42 Euro anziché 88 Euro.

Sconti software SysTools

Questo pacchetto di programmi è interamente pensato per la gestione dei documenti PDF. Esso include funzionalità come lo sblocco di file, l’inserimento di watermark, il recupero di PDF persi, l’unione o la divisione di file e tanti altri strumenti utili per la loro modifica e compilazione. Insomma, si tratta davvero di un bundle completo proposto a un prezzo estremamente interessante grazie allo sconto stagionale.

Ma non finisce qui! Nel catalogo SysTools troviamo anche i seguenti bundle in offerta: