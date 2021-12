SysTools, tanti bundle in sconto fino al 70%

Fioccano sconti in casa SysTools, che per le festività natalizie ha deciso di scontare il suo catalogo ricco di software adatti ad ogni esigenza. Questi programmi sono tutti pensati con un obiettivo in mente: supportare privati e aziende nella gestione di dati e file, compresi quelli più sensibili. In occasione delle festività, il portale promuove una serie di interessanti sconti dal 40% al 70% dedicati ai bundle, ovvero pacchetti che comprendono al loro interno più software.

SysTools, i migliori bundle in offerta

Ecco alcuni fra i pacchetti più interessanti che è possibile acquistare a prezzo scontato.

Bundle software per PDF – Il pacchetto è studiato interamente per la gestione di documenti PDF. Comprende alcune utili funzionalità: sblocco file, inserimento di watermark, recupero file persi, tanto per citarne alcuni. Il prezzo è di 49 euro anziché 102 .

– Il pacchetto è studiato interamente per la gestione di documenti PDF. Comprende alcune utili funzionalità: sblocco file, inserimento di watermark, recupero file persi, tanto per citarne alcuni. Il prezzo è di . Bundle pacchetto Office – Come si evince dal nome, il bundle comprende strumenti per il recupero di file in formato Word, Excel, PowerPoint e più in generale tutti quelli che fanno parte del pacchetto Office. Il prezzo scontato è pari a 99 euro, invece di 220 .

– Come si evince dal nome, il bundle comprende strumenti per il recupero di file in formato Word, Excel, PowerPoint e più in generale tutti quelli che fanno parte del pacchetto Office. Il prezzo scontato è pari a . Bundle recupero dati – Grazie a tre software specifici, con questo pacchetto potrai ripristinare con facilità file perso o cancellati per sbaglio da SSD, Hard Disk e chiavette USB. In questo caso lo sconto stagionale porta il prezzo da 107 a soli 69 euro .

– Grazie a tre software specifici, con questo pacchetto potrai ripristinare con facilità file perso o cancellati per sbaglio da SSD, Hard Disk e chiavette USB. In questo caso lo sconto stagionale porta il prezzo . Bundle backup e-mail – Si tratta di programmi utili per la posta elettronica e gestire il backup di tutti i servizi più popolari, come Gmail Outlook e Yahoo. Grazie alla promozione, il prezzo scende a 59 euro invece di 117.

Ovviamente si tratta soltanto di una ristretta selezione, ma il catalogo offre una vastissima quantità fra cui scegliere, per tutte le fasce di prezzo. Ricordiamo quindi la promozione stagionale, disponibile per un periodo di tempo limitatissimo: tutti i pacchetti sono in offerta fino al 70% di sconto.