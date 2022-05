SysTools, tutti i software in offerta al 20% con coupon

L’intero catalogo di prodotti sviluppati da SysTools sono in offerta del 20%: per ottenere lo sconto basterà inserire in fase di acquisto lo speciale coupon “PRESUM20OFF”.

SysTools: i programmi in offerta

I software, come anticipato, sono moltissimi e ognuno con la propria funzionalità. Alcuni esempi? Excel Recovery, un ottimo programma in grado di recuperare fogli di calcolo danneggiati, e PDF Recovery, che funziona allo stesso modo ma con i file PDF.

SysTools Hard Drive Recovery Tool permette invece di recuperare qualsiasi tipo di dato accidentalmente cancellato, mentre SysTools PDF Split & Merge (per Windows e Mac) è utile per dividere PDF in più parti, oppure unirle in un unico, grande file.

A questo link è possibile accedere all’intero catalogo di software a cui applicare lo sconto del 20%. Ricordiamo che, affinché venga attivato, è necessario inserire in fase di acquisto il coupon “PRESUM20OFF”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.