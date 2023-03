T2 offre un badge blu gratis a tutti e sfida Twitter

Mastodon ha sfruttato l’arrivo di Elon Musk alla guida di Twitter. T2 ha invece approfittato del nuovo sistema di verifica che richiede la sottoscrizione dell’abbonamento a Twitter Blue. Il social network, fondato da ex dipendenti di Google e Twitter, ha annunciato l’avvio del programma per ottenere un badge blu di account verificato.

T2 è il social alternativo a Twitter

Il nome T2 significa Twitter 2, ma potrebbe cambiare in futuro. Il social network, nato a novembre 2022, è accessibile solo da web (tramite invito) e ha un’interfaccia molto simile a quella di Twitter con post, repost, menzioni, commenti, follower e following. Accanto ad ogni post c’è l’icona di una bandiera che consente di segnalare contenuti vietati dai termini d’uso del servizio.

A partire dal 1 aprile, Twitter abbandonerà gradualmente il vecchio sistema di verifica che consentiva di ottenere (gratis) il badge blu. T2 ha sfruttato l’occasione per annunciare l’avvio del programma “Get the Checkmark” che consente agli utenti con account Twitter verificato con il vecchio sistema di ricevere subito il badge blu di T2, utilizzando gli stessi requisiti.

Quando Twitter eliminerà il vecchio sistema, T2 utilizzerà una nuova procedura (probabilmente verrà chiesto un selfie). L’azienda ha inoltre aggiornato il logo e scelto l’immagine di una lumaca per indicare che il sito è in manutenzione (Twitter usa l’immagine di una balena). T2 ha infine assunto come Chief Technology Officer (CTO) Michael Greer, ex Senior Director of Engineering di Discord.