Tab Compare: Chrome usa l'AI per confrontare prodotti tra le schede

Google sta per introdurre una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che promette di semplificare drasticamente il processo di confronto dei prodotti durante lo shopping online. Chiamata “Tab Compare“, questa funzione mira a risparmiare tempo e fatica agli utenti, riunendo le informazioni chiave sui prodotti aperti in più schede in un’unica tabella di facile lettura.

Un assistente AI per lo shopping online

Tab Compare sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per analizzare i dati dei prodotti presenti nelle schede aperte in Chrome e organizzarli sotto forma di tabella. In questo modo, non si dovrà più passare continuamente da una scheda all’altra per confrontare prezzi, informazioni specifiche e altre caratteristiche dei prodotti, grazie a una panoramica completa in un unico luogo.

Nonostante i vantaggi evidenti, alcuni esperti esprimono preoccupazioni riguardo all’impatto che Tab Compare potrebbe avere sui siti web specializzati nel confronto dei prodotti. In particolare, gli editori indipendenti, che già faticano a guadagnare visibilità sui motori di ricerca, potrebbero subire una perdita di traffico a causa di questa nuova funzionalità di Chrome.

Inoltre, l’accuratezza delle informazioni estratte da Tab Compare resta un punto interrogativo. Alcuni utenti potrebbero nutrire dubbi sulla capacità di Google di catturare correttamente tutti i dettagli rilevanti dei vari prodotti e inserirli in modo affidabile nelle tabelle generate.

Come funzionerà Tab Compare

Al momento del lancio, Tab Compare sarà in grado di confrontare fino a 10 articoli contemporaneamente, un limite imposto dalla scalabilità del layout delle colonne. Inoltre, gli attributi specifici inclusi nelle tabelle varieranno a seconda della categoria di prodotto, con l’intelligenza artificiale che cercherà di identificare automaticamente le caratteristiche più salienti per ciascuna tipologia.

Sebbene inizialmente limitato all’ambito degli acquisti online, Google ha già in mente possibili sviluppi futuri per Tab Compare. In futuro, questa tecnologia potrebbe essere applicata al confronto di informazioni su viaggi, università e molto altro ancora, diventando un versatile strumento di supporto per una vasta gamma di esigenze comparative.

Disponibilità imminente

Tab Compare sarà inizialmente lanciato negli Stati Uniti su Chrome per desktop nelle prossime settimane, come annunciato da Parisa Tabriz, vicepresidente di Chrome, in un recente post sul blog. Questa funzionalità si aggiunge ad altre innovazioni basate sull’intelligenza artificiale che Google sta introducendo nel suo popolare browser come Google Lens un nuovo modo di trovare i siti web nella cronologia delle ricerche.