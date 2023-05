Tablet 10 pollici da battaglia: economico e super accessoriato a 76€

Se hai bisogno di un tablet economico da usare per le tue attività quotidiane, come navigare in internet, guardare video, leggere ebook o svolgere della produttività di base abbiamo l’offerta che fa per te.

Il classico tablet da battaglia, ma capace di supportarti in tutto quello che devi fare: questo dispositivo da 10 pollici è disponibile su Amazon a soli 76,37 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Tablet da battaglia? Sì, ma non sottovalutarlo

Firmato dal giovane marchio YESTEL, questo tablet si presenta con un display IPS da 10 pollici con risoluzione HD. Il sistema operativo è naturalmente Android, che ti aiuterà in tutte le tue operazioni quotidiane, incluse le foto che puoi catturare con una doppia fotocamera da 5 MP anteriore e da 8 MP posteriore.

Il tablet ha una memoria RAM da 4 GB e una memoria interna da 64 GB, espandibile fino a 256 GB con una scheda TF. La batteria da 8000mAh è in grado di supportarti per tutto il giorno garantendoti un’autonomia quasi sorprendente.

Il punto di forza di questa offerta è la dotazione dato che il tablet viene fornito con diversi accessori, tra cui una tastiera Bluetooth, una custodia protettiva, una penna in gomma, un caricabatterie Euro, un cavo dati di tipo C, un auricolare cablato, una pellicola protettiva e il manuale utente.

Un dispositivo conveniente, di qualità, che oggi ti puoi portare a casa a soli 76 euro per soddisfare esigenze di base ma in grado di farlo nel migliore dei modi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.