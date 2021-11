Tablet alla mano con Lenovo Tab M10 HD che è una favola

Tablet eccezionali ne abbiamo? Se sei rimasto bloccato con tremila schede di Chrome aperte perché non sai quale prodotto acquistare, ho una soluzione perfetta per te. Su Amazon gli sconti del Black Friday 2021 non sono ancora terminati ed è proprio qui che si cela una bomba assoluta. Con appena 119,00€ hai l'occasione di fare tuo un perfetto Lenovo Tab M10 HD che sulla carta non ha nulla da invidiare a modelli più conosciuti.

Economico ma potente, è un dispositivo valido che diventa tuo con un ribasso del 20% da non sottovalutare. In più non solo lo ricevi in men che non si dica, ma hai anche l'occasione di acquistarlo con finanziamento a Tasso Zero grazie a Cofidis.

Lenovo Tab M10 HD: cosa devi sapere sul suo conto

Questo tablet si presenta semplicissimo eppure già dal suo design sai che è quello giusto Il display infatti non presenta quelle cornici fastidiosamente enormi e con i suoi 10.1 pollici ti fa godere la tua esperienza al massimo.

La risoluzione ottimizzata è proprio la migliore per guardare streaming, stare sui social e perché no, leggere persino qualche ebook. In più ti supporta un processore MediaTek Helio che viene abbinato a ben 2 GB di RAM più che sufficienti per un utilizzo quotidiano. La memoria? Di base è da 32 GB ma con una semplice MicroSD arriva a 1TB volando.

Merita una citazione anche la batteria che ti regala una giornata di autonomia fuori casa. Ma ehi, tieni presente che di features ne ha molte altre, scoprile tutte!

