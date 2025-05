Tablet Android da 10 pollici per lo streaming a soli 67€: l'OFFERTA

Se ami goderti serie TV, film e video in totale libertà, hai finalmente trovato il dispositivo giusto: Whitedeer C10, oggi in offerta a tempo su Amazon, è un tablet perfetto per lo streaming, grazie al suo display da 10 pollici in alta definizione e al supporto per tutte le principali piattaforme: Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay, YouTube, NOW ecc. Ha in dotazione un comparto tecnico che garantisce fluidità nel funzionamento e autonomia elevata. Oggi è proposto in sconto a soli 67 euro, un prezzo davvero contenuto per le sue caratteristiche.

L’offerta a tempo per il tablet Whitedeer C10

Il cuore è rappresentato dal processore octa-core Allwinner A523, affiancato da 8 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna, quest’ultima espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD. Un mix ideale per gestire app, giochi e contenuti multimediali, senza mai incontrare rallentamenti. A bordo troviamo anche il sistema operativo Android con accesso completo a Google Play per le applicazioni e i giochi in pochi secondi. Ancora, completano l’hardware le fotocamere da 8 e 5 megapixel con riconoscimento facciale, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, gli altoparlanti integrati e la batteria da 5.000 mAh. Trovi altre informazioni nella descrizione completa.

L’offerta a tempo è attiva (non sappiamo fino a quando) e ti permette di acquistare il tablet Whitedeer C10 al prezzo finale di soli 67 euro. Il forte sconto sul listino è applicato in automatico, non c’è bisogno di coupon o codici promozionali.

La spedizione è gestita da Amazon con la consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini adesso, direttamente a casa tua. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,7/5.