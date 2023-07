Tablet Android a soli 49€: attiva il coupon ed è tuo

È difficile trovare un tablet Android più economico di quello proposto oggi in forte sconto su Amazon: per acquistarlo al prezzo finale di soli 49,99 euro non bisogna far altro che attivare il coupon proposto dall’e-commerce. Ha tutto ciò che serve per le app, per lo streaming e per la navigazione.

Attiva il coupon e acquista il tablet Android a 49€

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti: display da 10,1 pollici con pannello IPS e risoluzione 1280×800 pixel, processore quad core, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati espansibile fino a 128 GB, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, fotocamera posteriore da 8 megapixel e frontale da 2 megapixel, batteria da 5.000 per un’autonomia elevata. È garantito il pieno supporto a Google Play per il download di giochi e applicazioni. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare il tablet Android nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 49,99 euro, in forte sconto grazie al coupon dedicato da attivare su Amazon.

Gli interessati non perdano tempo, immaginiamo che il sold out sia dietro l’angolo: chi effettua subito l’ordine lo riceverà entro questa settimana direttamente a casa con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.