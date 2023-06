Tablet Android a 59€: attiva il coupon ed è tuo

Una segnalazione veloce per il tablet Android di Lectrus in offerta su Amazon in questo momento: approfittando dello sconto applicato in automatico e del coupon da attivare può essere tuo al prezzo finale di soli 59,99 euro. Si tratta di un dispositivo economico, ma a cui non manca davvero nulla per i giochi, le applicazioni e lo streaming di video, film, serie TV, show o eventi sportivi da seguire in diretta.

Il tablet Android economico a 59€ è una realtà

Tra le specifiche tecniche integrate trovano posto un display con diagonale pari a 10,1 pollici, risoluzione 1280×800 pixel e pannello IPS, un processore octa core, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a ulteriori 128 GB con microSD), fotocamere posteriore e anteriore rispettivamente da 13 e 5 megapixel, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, GPS per la geolocalizzazione, altoparlanti stereo e batteria da 6.000 mAh con un’autonomia dichiarata che arriva a sette ore con una sola ricarica. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto. Il design è quello visibile nelle immagini qui allegate.

Lato software, è possibile accedere alla piattaforma Google Play per il download dei giochi e delle applicazioni senza alcun limite. Il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo e di cogliere l’occasione al volo, finché in tempo, prima di un sold out quasi inevitabile.

Chi scegliere di attivare il coupon approfittando dell’offerta in corso e acquistando così il tablet Android di Lectrus al prezzo finale di soli 59,99 euro può inoltre contare sulla disponibilità immediata garantita da Amazon e sulla spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, sarà consegnato direttamente a casa già entro domani, attraverso la rete logistica dell’e-commerce.

