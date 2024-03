Tablet Android a 69€ su Amazon: ecco come fare

Non devi far altro che attivare il coupon dedicato e applicare il codice 12312312 che trovi nella scheda del prodotto per acquistare il tablet OSCAL PAD 50 al prezzo finale di soli 69 euro. Il suo ampio schermo, con tecnologia di protezione per gli occhi, lo rende perfetto per lo streaming dei video, dei film, degli episodi delle serie TV, degli show e degli eventi sportivi. Vediamo quali sono i suoi altri punti di forza e perché vale la pena cogliere l’occasione al volo.

OSCAL PAD 50: il tablet è in doppio sconto

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display con diagonale da 10,1 pollici e risoluzione 1280×800 pixel, processore quad core Allwinner A133P, 6 GB di RAM (2+4 GB), 64 GB di memoria interna espandibile con slot per microSD fino a 1 TB, fotocamere posteriore e anteriore da 8 e 5 megapixel, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, altoparlanti stereo e batteria da 5.100 mAh che assicura un’autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è Android 13 con interfaccia DokeOS e accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni senza ostacoli. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Come approfittare del doppio sconto e acquistarlo al prezzo finale di soli 69 euro? Non devi far altro che attivare il coupon dedicato e applicare il codice 12312312 presente nella scheda del prodotto. Tutto qui.

Amazon garantisce la disponibilità immediata di OSCAL PAD 50 e la consegna gratuita a domicilio entro un paio di giorni per chi effettua subito l’ordine del tablet. Infine, vale la pena segnalare il perfect score ottenuto dalle recensioni, con un voto medio pari a 5/5 stelle.