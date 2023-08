Tablet Android a soli 72€ con questo DOPPIO SCONTO Amazon

La scelta di acquistare un tablet Android economico è dettata dalla necessità di rispondere a piccole esigenze senza voler spendere cifre esagerate. Per questo la promozione Amazon che stiamo per presentarti è adatta a questo scopo: il tablet N-One può essere tuo a soli 72 euro circa, grazie al doppio sconto che si applica automaticamente al checkout.

Tablet N-one: l’Android economico che cercavi

Il tablet N-one è alimentato da un potente processore octa-core MTK8183, con 4 core Cortex-A73 che raggiungono una velocità di 2,0 GHz. Questo processore è progettato per offrirti una fluidità straordinaria durante l’utilizzo quotidiano e per garantirti un’esperienza di gioco senza precedenti. Con la GPU ARM Mali-G72, sarai in grado di goderti immagini chiare e dettagliate, trasformando ogni momento in un’esperienza visiva coinvolgente.

Oltre alle prestazioni di primo livello, il tablet Android N-One vanta un ampio schermo da 10.1 pollici con risoluzione HD di 1280×800. Grazie alla tecnologia IPS, potrai godere di un’immagine cristallina da qualsiasi angolazione, rendendo l’esperienza visiva ancora più coinvolgente. La luminosità di 380 PPI rende i colori vividi e intensi, regalandoti un’esperienza visiva davvero unica.

E non finisce qui: il tablet è dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, che ti consentiranno di gestire più applicazioni e file senza problemi. E se hai bisogno di ancora più spazio, puoi espandere la memoria tramite una scheda SD fino a 1 TB. Inoltre, la batteria da 6600 mAh ti offrirà fino a 7 ore di utilizzo normale, garantendoti lunghe sessioni di lavoro o di intrattenimento senza preoccuparti della carica.

La connettività è un altro punto di forza di questo tablet. Con il supporto Wi-Fi 2.4G/5G e il Bluetooth 5.0, potrai rimanere connesso in ogni momento, godendo di una trasmissione dati veloce e stabile. La fotocamera posteriore da 5 MP catturerà i tuoi momenti speciali, mentre la certificazione GSM di Google ti permetterà di accedere a un’ampia gamma di applicazioni.

E se stai cercando un tablet Android versatile che possa accompagnarti ovunque, il tablet Android N-One è ciò che fa per te. Con il suo design elegante e leggero, è ideale per l’uso quotidiano e per portarlo in giro ovunque tu vada.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Acquista il tablet Android N-One a soli 72 euro e scopri un mondo di prestazioni e intrattenimento senza pari. Sfrutta al massimo questa opportunità e aggiungi un tablet Android economico e di alta qualità alla tua collezione di dispositivi tecnologici.

