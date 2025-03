Tablet Android + accessori a 79€: l'affare si chiama DEERTiME E15

DEERTiME E15 è in offerta a tempo su Amazon. Definirlo un tablet come tutti gli altri è quantomeno riduttivo, considerando che si tratta di un vero e proprio bundle contenente accessori utili per trasformarlo all’occorrenza in un piccolo notebook. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquistalo al prezzo stracciato di soli 79 euro. Vediamo cosa lo rende un ottimo affare.

L’offerta sul bundle del tablet DEERTiME E15

Nella confezione ci sono infatti la custodia protettiva che permette di mantenerlo inclinato, una tastiera Bluetooth molto comoda per scrivere e lavorare, un mouse wireless, il vetro protettivo per lo schermo, il caricatore, un cavo USB e l’adattatore OTG. Dai un’occhiata alla pagina dedicata alla promozione per saperne di più e per vedere il suo design da vicino.

È perfetto anche per lo streaming, grazie al suo display da 10 pollici in alta risoluzione. Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche ci sono un processore quad core, 20 GB di RAM (6+14 virtuali), 128 GB di memoria interna (espandibile con microsD fino a 1 TB), connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, fotocamere da 8 e 5 megapixel e una batteria da 6.000 mAh con autonomia elevata. Sul fronte software ci sono il sistema operativo Android e l’accesso senza limitazioni alla piattaforma Google Play per il download delle app.

Non lasciarti sfuggire l’offerta a tempo, potrebbe scadere da un momento all’altro. È spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica e se lo ordini adesso lo riceverai entro domani con la consegna gratis. Il voto medio assegnato dai clienti dell’e-commerce è 4.6/5. Per soli 79 euro è un ottimo affare.