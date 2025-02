Tablet Android+accessori a PREZZO STRACCIATO: Teclast P30T

Attiva il coupon che trovi in questo momento disponibile su Amazon e acquista il bundle dedicato a Teclast P30T con un forte risparmio. Quella proposta dall’e-commerce sul tablet è un’offerta a tempo, potrebbe scadere da un momento all’altro. Nella confezione sono inclusi molti accessori che possono tornare utile nel quotidiano, anche per trasformarlo all’occorrenza in un piccolo notebook. Eccoli: custodia, tastiera wireless, protezione per lo schermo, mouse senza fili, pennino, cuffie con cavo, supporto per mantenerlo inclinato, kit di ricarica e adattatore OTG.

Teclast P30T: l’offerta su tablet con gli accessori

Nel suo telaio sottile (solo 7,8 mm di spessore) e dal design elegante integra specifiche tecniche adatte all’intrattenimento multimediale e non solo. Ecco quelle più importanti: display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, processore octa core affiancato da 12 GB di RAM (4+8 GB) e da 128 GB di memoria interna per l’archiviazione (espandibile con microSD fino a 4 TB). Non mancano poi i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4 per la connettività, una doppia fotocamera posteriore potenziata dall’AI e la batteria da 6.000 mAh con autonomia elevata. Scopri di più nella descrizione completa.

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare applicazioni e giochi. Grazie al forte sconto che puoi ottenere attivando il coupon dedicato, puoi acquistare il bundle con il tablet Teclast P30T e i suoi accessori al prezzo finale di soli 119 euro.

È venduto dal negozio ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon. C’è anche la consegna gratuita: se lo ordini adesso, arriverà direttamente a casa tua già entro domani senza alcuna spesa aggiuntiva. Attenzione, essendo un’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro.