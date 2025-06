Tablet Android: l'affare del giorno è HONOR Pad 9 al MINIMO

Su Amazon è disponibile una promozione limitata che porta HONOR Pad 9 al suo prezzo più basso di sempre. Si tratta di un’ottima occasione per chi desidera un tablet dalla grande diagonale, ideale per vedere in streaming i film, le serie TV e gli contenuti video, sia a casa che in movimento. Basato su sistema operativo Android con interfaccia personalizzata MagicOS, offre pieno accesso a Google Play per scaricare app, giochi e servizi.

Lo sconto di Amazon per il tablet HONOR Pad 9

È equipaggiato con un ampio display da 12,1 pollici a risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel) e con refresh rate da 120 Hz, assicurando così un’esperienza fluida e immersiva. A gestire il tutto c’è il processore Snapdragon 6 Gen 1, supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, oltre a una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 8 MP. Completano la scheda tecnica la connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1, due microfoni, ben otto altoparlanti con tecnologia Histen per un suono avvolgente e la batteria da 8.300 mAh per un’autonomia molto elevata. Il tutto in un corpo sottile da 6,9 millimetri e dal peso contenuto di 555 grammi. Fai un salto sulla pagina dedicata per altri dettagli relativi a specifiche tecniche e funzionalità.

L’offerta a tempo propone il tablet HONOR Pad 9 al prezzo minimo storico di 217,55 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. È spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani.

Scegli la colorazione che preferisci tra Grigio e Verde, la spesa non cambia. Lo sconto è applicato in automatico, non servono coupon o codici promozionali.