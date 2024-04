Tablet Android all-in-one a soli 89€: ECCOLO

Si chiama FACETEL Q6 e oggi è in forte sconto su Amazon con un bundle che potremmo definire all-in-one: è il tablet Android dal design sottile che include mouse e tastiera utili a trasformarlo in un piccolo notebook, oltre ad accessori come caricatore, cavo di ricarica, adattatore USB, custodia e vetro di protezione per lo schermo. Tutto questo, oggi, può essere tuo al prezzo di soli 89 euro.

FACETEL Q6: l’offerta sul tablet Android

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 10 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD, processore octa core, 12 GB di RAM (6+6), 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), fotocamera posteriore da 8 megapixel e anteriore da 5 megapixel, altoparlanti stereo, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, batteria da 6.000 mAh con autonomia elevata e ricarica USB-C. Per il download delle applicazioni e dei giochi è sufficiente accedere alla piattaforma Google Play. Se desideri conoscere altre informazioni dai uno sguardo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

In questo momento puoi acquistare il tablet FACETEL Q6 al prezzo finale di soli 89 euro, approfittando di un forte sconto rispetto a quello precedente. L’immagine qui sotto mostra quanto contenuto nel bundle: come già scritto in apertura ci sono anche un mouse e una tastiera. È perfetto per l’intrattenimento multimediale (streaming) e, grazie alla possibilità di trasformarlo all’occorrenza in un piccolo portatile, può tornare utile anche per la produttività in movimento.

Si può inoltre contare sulla spedizione gratuita proposta da Amazon, con la consegna a domicilio prevista già entro un paio di giorni per chi effettua subito l’ordine. A garantire la qualità del prodotto sono le migliaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio molto altro pari a 4,5/5 stelle.