Il tablet Android di Blackview è sceso sotto i 100€

Chi cerca un tablet adatto all’intrattenimento multimediale, può puntare sull’offerta Amazon che oggi fa crollare il prezzo di Blackview Tab 7 Pro al di sotto della soglia dei 100 euro. Con sistema operativo Android, offre il pieno accesso alla piattaforma Google Play per scaricare giochi e applicazioni di ogni tipo. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Blackview Tab 7 Pro: tablet Android prezzo stracciato

Ecco le specifiche tecniche integrate: display da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel (perfetto per lo streaming), processore octa core, 10 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, lettore per microSD fino a 1 TB, Wi-Fi dual band, Bluetooth, fotocamera posteriore da 13 megapixel e frontale da 8 megapixel, supporto dual SIM per la connettività in movimento e batteria da 6.580 mAh per una grande autonomia. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare Blackview Tab 7 Pro al prezzo finale di soli 97 euro (quello consigliato è di 159 euro). Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: lo sconto è applicato in automatico ed è tutto pronto per metterlo nel carrello.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in pochi giorni. Così, chi sceglie di effettuare subito l’ordine è certo di riceverlo direttamente a casa molto presto, senza spese extra per il trasporto.

