Tablet Android da 10 pollici: sconto ASSURDO su Amazon, risparmi il 70%

Se stai cercando un tablet Android da 10.1 pollici di buona qualità e a un prezzo imbattibile, non perdere l’offerta che abbiamo trovato per te su Amazon. Si tratta di un tablet del marchio Jumper con il 70% di sconto, una occasione semplicemente clamorosa da non lasciarsi scappare.

Il tablet in questione è il Jumper EZpad M10S, un dispositivo con il sistema operativo Android 12 (certificazione GMS), che ti offre un’esperienza fluida e veloce. Acquistandolo oggi puoi riceverlo già domani.

Tablet Android 12 con il 70% di sconto: FOLLIA VERA di Amazon

La scheda tecnica del dispositivo include una memoria RAM da 6 GB e una memoria ROM da 128 GB. Puoi anche espandere lo spazio di archiviazione a 256 GB, grazie allo slot per schede TF. Il tablet ti permette di archiviare giochi e opere audiovisive di grandi dimensioni e goderti una qualità sonora e visiva superiore, grazie ai due altoparlanti dal suono fluido senza ostacoli e al chip di amplificazione intelligente.

Il tablet ha una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 5 MP, per catturare i tuoi momenti preziosi e condividere con i tuoi amici in conversazioni video. Supporta anche lo sblocco facciale, per una maggiore sicurezza e praticità. Puoi anche collegare altri prodotti elettronici tramite la funzione OTG.

Il display è di tipo IPS con diagonale da 10.1 pollici e risoluzione FHD 1920 x 1200. Combina le tecnologie IPS per darti un colore e una qualità delle immagini superiore. La scocca semi-metallica con struttura leggera lo rende inoltre elegante e confortevole. La batteria è da 6000 mAh e supporta la ricarica rapida a 18 W accompagnandoti per tutta la giornata.

Come puoi vedere, si tratta di un tablet completo e versatile, adatto a diverse esigenze e situazioni. E il bello è che lo puoi avere a un prezzo stracciato: si tratta di uno sconto del 70%, una vera follia. Quindi non perdere tempo e approfitta subito di questa occasione unica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.