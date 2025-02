Tablet Android HONOR in doppio sconto: un affare per lo streaming

Ti segnaliamo il doppio sconto su Amazon per HONOR Pad X8a, il tablet dalla diagonale generosa perfetto per lo streaming di film, serie TV, show, programmi, partite e video in generale. Racchiuso in un telaio realizzato in metallo con l’elegante colorazione Space Grey, è un affare da cogliere al volo. Per non lasciartelo sfuggire devi solo attivare il coupon che trovi sull’e-commerce.

Il doppio sconto sul tablet HONOR Pad X8a

È presente il sistema operativo MagicOS basato su Android, con accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ci sono il display FullView da 11 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, il processore Snapdragon 680 di Qualcomm con CPU Qualcomm Kryo 265 e GPU Qualcomm Adreno 610, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), fotocamere posteriore e anteriore da 5 megapixel, connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1, quattro altoparlanti e batteria da 8.300 mAh con autonomia molto elevata. Scopri di più nella scheda del prodotto.

La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda ti basta attivare il coupon dedicato. Sbloccherai così il doppio sconto e potrai così acquistare il tablet HONOR Pad X8a al prezzo finale di soli 129 euro.

Ordinalo adesso per riceverlo a casa tua entro domani con la consegna gratis. Amazon gestisce la spedizione attraverso la sua rete logistica, senza affidarla a intermediari di terze parti. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato da chi ha già messo alla prova il dispositivo è molto alto, pari a 4,5/5.