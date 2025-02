Tablet Android perfetto per lo streaming a soli 79€: è DOOGEE U10

Il doppio sconto su DOOGEE U10 rende il tablet un affare da cogliere al volo. Grazie al suo ampio schermo e al comparto audio di qualità è perfetto per guardare i contenuti in streaming: film, episodi delle serie TV, show, partite e video dai social. Non lasciarti sfuggire l’occasione, attiva il coupon che trovi su Amazon e mettilo nel carrello per acquistarlo al prezzo stracciato di soli 79 euro.

Le specifiche tecniche del tablet DOOGEE U10

Tra i punti di forza ci sono il design ultrasottile (lo spessore è di 9,9 millimetri) e il peso ridotto (427 grammi). Il sistema operativo è Android con accesso alla piattaforma Google Play per il download di applicazioni e giochi. Di seguito le specifiche tecniche integrate, per altre informazioni dai uno sguardo alla descrizione completa.

Display da 10 pollici con risoluzione 1280×800 pixel;

processore quad core;

9 GB di RAM (4+5 GB virtuali);

128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB);

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0;

fotocamera posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel;

altoparlanti e jack audio;

batteria da 5.060 mAh con autonomia elevata.

È in doppio sconto: devi soli attivare il coupon per ottenere una riduzione della spesa, mentre l’altra è applicata in automatico. Così puoi acquistare il tablet DOOGEE U10 al prezzo minimo storico di soli 79 euro (invece di 129 euro come da listino).

La disponibilità è immediata e, se lo ordini adesso, lo riceverai direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Amazon si occupa della spedizione attraverso la propria rete logistica. Il voto medio delle recensioni è molto alto: 4,6/5.