Tablet Android per lo streaming: questo è perfetto e in SCONTO

Teclast M50 è il tablet perfetto per lo streaming da piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e DAZN, ma anche da YouTube, grazie al suo schermo di grande dimensioni circondato da bordi sottili. Oggi lo trovi in forte sconto su Amazon grazie a un’offerta a tempo che non sappiamo fino a quando rimarrà attiva. Approfittane prima del sold out e allunga le mani su un modello che ha raccolto un voto medio molto alto (superiore a 4/5 stelle) nelle recensioni sull’e-commerce.

Teclast M50: le specifiche del tablet Android

Il sistema operativo è Android con accesso a Play Store per il download di applicazioni e giochi. Ecco le specifiche tecniche integrate: per l’elenco completo visitare la pagina dedicata.

Display da 10,1 pollici risoluzione 1280×800 pixel (16:10);

processore octa core Unisoc T606 con chip grafico Mali-G57;

14 GB di RAM (6+8 virtuale);

128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2 TB):

Wi-Fi dual band, 4G-LTE con SIM, Bluetooth 5.0, e GPS;

altoparlanti stereo;

fotocamera posteriore da 13 megapixel e frontale da 5 megapixel;

batteria da 6.000 mAh.

Al prezzo finale di soli 109 euro, il tablet di Teclast (modello M50) è un affare da cogliere al volo. Unisce design e prestazioni, mettendo questo mix al servizio dell’intrattenimento multimediale. Il forte sconto è applicato in automatico, non servono coupon né codici promozionali.

Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro. Se lo ordini subito, entro domani arriverà direttamente a casa tua con la consegna gratuita. La spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica, mentre la vendita è curata dallo store ufficiale del marchio.