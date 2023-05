Il tablet Android di Teclast a 67€: tutto vero

Quanto costa un tablet Android? Poco, anzi pochissimo, se sai approfittare dell’offerta giusta: oggi ti segnaliamo la possibilità di comprare il modello Teclast P80T al prezzo finale di soli 67,99 euro grazie alla promozione in corso su Amazon che lo propone in sconto del 32% rispetto al listino. Il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e di acquistarlo, prima del quasi inevitabile sold out.

Teclast P80T: cuore Android, anima multimediale

Votato alla multimedialità, garantisce il supporto a Google Play per il download e l’installazione delle applicazioni. Passiamo in rassegna le sue specifiche tecniche più importanti: display da 8 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, processore quad core con GPU integrata, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, slot per schede microSD fino a 512 GB, Bluetooth 5.0 e batteria da 4.000 mAh da ricaricare con cavo USB-C. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Ciò significa che, effettuando subito l’ordine, entro domani il tablet Android di Teclast sarà consegnato a casa, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Al prezzo finale di soli 67,99 euro invece di 99,99 euro, grazie allo sconto del 32% applicato in automatico dall’e-commerce, P80T nella particolare colorazione Acqua Blu è un vero affare da non lasciarsi sfuggire, l’ideale per chi trascorre parte del proprio tempo libero in compagnia di video, film, serie TV, show, partite in streaming, con i giochi oppure semplicemente navigando.

