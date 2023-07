Il tablet Android di Teclast a 74€: è il Prime Day

Segnaliamo l’offerta speciale su Amazon che oggi, in occasione del Prime Day, permette di acquistare Teclast P25T nella colorazione Blu al prezzo finale di 74,99 euro. È un tablet Android con specifiche degne di nota come il supporto alle reti wireless più recenti, un’autonomia elevata e un ottimo design.

Lo sconto del Prime Day sul tablet Teclast P25T

Queste le caratteristiche più importanti: display con pannello IPS da 10,1 pollici di diagonale e risoluzione 1280×800 pixel, processore quad core Rockchip RK3566 con GPU Mali-G52 integrata, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, fotocamere posteriore da 5 megapixel e anteriore da 2 megapixel, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e batteria da 5.000 mAh con ricarica tramite cavo USB-C. La piattaforma software è Android con accesso a Google Play per il download di giochi e applicazioni. Altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Dunque, Teclast P25T è in vendita al prezzo finale di 74,99 euro grazie allo sconto per la promozione in corso. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un paio di giorni.

Vale la pena sottolineare che l’offerta rimarrà valida solo per poche ore, fino alla conclusione del Prime Day. Possono approfittarne anche i non abbonati iniziando ora il mese di prova, senza mettere mano al portafogli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.